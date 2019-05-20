В результате дорожно-транспортного происшествия под Харьковом погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. И погибший, и пострадавшие - военнослужащие. Трагедия произошла около 03:25 ночи 19 мая на окружной возле табачной фабрики в Индустриальном районе Харькова, сообщают местные СМИ.

Водитель автомобиля Subaru выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes. Как стало известно, за рулем легковушки находился 25-летний солдат 92-й отдельной механизированной бригады, а его пассажирами были трое сослуживцев.

Читайте также На Донбассе произошло ДТП, пострадали дети

В результате удара водитель погиб на месте, а остальные бойцы получили травмы средней и легкой степени тяжести и были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

По словам спикера областной полиции Ольги Грабарь, водитель легковушки не придержался безопасного интервала и выехал на встречную полосу. За рулем грузовика находился 61-летний мужчина. Сейчас полиция проводит проверку всех обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге трагически погиб школьник, а также в Киеве произошло серьезное ДТП.