Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил о том, что есть возможность отменить мажоритарную систему голосования уже на досрочных выборах. Об этом пишет "РБК-Украина".

Однако, по его словам, если указ о роспуске Рады появится только в среду, тогда, шансы провести выборы по другим правилам уменьшатся.

"На сегодня, вероятно, есть юридическая возможность провести выборы на пропорциональной основе с частично открытыми списками. То есть, с публикацией этих списков перед избирательным процессом, а не с реальными открытыми списками, когда люди могут выбирать конкретные фамилии в бюллетене. Такая возможность была бы полезной, и в парламенте есть голоса, чтобы это сделать", - сказал депутат.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.

После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.

Сразу после церемонии инаугурации министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Также в отставку подало и все руководство СБУ. В то же время Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить с поста.

Вскоре Владимир Зеленский с булавой опубликовал первый пост после инаугурации.

По итогам инаугурации Порошенко, Гройсман и Парубий провели встречу. А премьер-министр страны обратился к новому президенту.

На церемонии присутствовали представители других стран. Так, делегация из США рассказала, что речь была впечатляющей и мощной. А Трамп передал послание для Зеленского. Смотрите также, как в России отреагировали на речь президента в Раде.