В России отреагировали на речь Зеленского в Раде [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского с инаугурацией, но поздравит его с первыми успехами по Донбассу, если таковые произойдут. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.
Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти "первые успехи". "Но первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - отметил он.
Песков добавил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским. "Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он.
При этом Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины. Так Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к диалогу по прекращению огня в Донбассе, настаивая при этом на возвращении удерживаемых лиц.
В то же время, комментируя намерение Зеленского вернуть Крым, Песков заявил, что полуостров является регионом РФ, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит.
Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, он отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский "может и должен решить" на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.
Как сообщалось, во время выступления в парламенте после инаугурации Зеленский заявил о первоочередности решения ситуации на Донбассе и о готовности к диалогу с Россией в вопросе освобождения пленных.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский просит украинцев вернуться в страну, а также что Зеленский назвал первое задание на посту президента.
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