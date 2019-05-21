Ляшко не пустили на консультацию фракций из-за мобильного телефона (видео) [ Редактировать ]
Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко не пустила охрана президента Владимира Зеленского на консультацию с главами фракций. Об этом он рассказал во время стрима из Администрации президента.
По словам охранников, во время встречи нельзя делать трансляцию в соцсети. Охрана требовала придерживаться инструкций.
Ранее сообщалось, что Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде.
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