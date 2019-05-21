Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко не пустила охрана президента Владимира Зеленского на консультацию с главами фракций. Об этом он рассказал во время стрима из Администрации президента.

По словам охранников, во время встречи нельзя делать трансляцию в соцсети. Охрана требовала придерживаться инструкций.

Ранее сообщалось, что Ляшко приехал на встречу с Зеленским на велосипеде.