Досрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июля. Об этом сообщила первый вице-спикер Ирина Геращенко по итогам консультаций в Администрации президента.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить указ не сегодня, а в ближайшие дни, чтобы соблюсти сроки, чтобы выборы состоялись в воскресенье через 60 дней. Это или 21 июля или 28 июля", - сказала она.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.