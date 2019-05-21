Зеленский назначил замглавы АП (указ) [ Редактировать ]
Фото: "РБК-Украина"
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Администрации президента Украины. Им стал Юрий Костюк.
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