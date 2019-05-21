Усунутий з посади голови Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржує своє звільнення. Сьогодні його адвокати подали позов до київського адмінсуду. Захисники стверджують, що рішення колегії про позбавлення статусу судді незаконне.

А звинувачення в дисциплінарному порушенні - безпідставне. Захисники зазначили, що жодного стосунку до інавгурації Володимира Зеленського цей позов не матиме.

"Президент приведений до присяги, приступив до виконання обов'язків - це не має ніякого відношення до того позову, який сьогодні поданий в суд. Ми порушуємо питання про визнання неправомірними дії Конституційного суду, неправомірним рішення суду про його звільнення з посади судді. Також одна з вимог - це поновлення його на посаді судді і на посаді голови суду. На наше глибоке переконання, жодних дисциплірнарних проступків Шевчук не вчиняв і не було жодних правових підстав для його звільнення", - говорить Андрій Федур, адвокат.