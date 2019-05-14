Ученые из США проанализировали данные более тысячи пациентов с опухолью мозга и выделили основные симптомы, на которые жаловались больные в начале болезни. Самым первым и главным симптомом, который должен насторожить человека, является частая и продолжительная головная боль.

Обычно такие боли возникают из "ниоткуда" и имеют давящий характер, могут сопровождаться тошнотой, информирует enovosty.com.

Также, одними из признаков опасной болезни являются любые изменения речи, слуха или зрения. Кроме того, частая раздражительность и неспособность сосредоточиться на одном деле тоже могут указывать на рост опухоли в мозгу. Нарушение памяти или онемения конечностей не связанные с возрастом, спонтанные сокращения групп мышц тоже являются тревожным сигналом.

Однако, это совсем не означает, что вышеуказанные симптомы обязательно станут предвестником опасной болезни, однако заметив подобные изменения в организме, человеку обязательно нужно обратиться к врачу.

Ранее ученые рассказали, какой напиток "убивает" раковые клетки. Ученые по всему миру пытаются найти лекарство от рака. Ранее специалисты нашли новый метод лечения, который убивает болезнь за секунды. Кроме того, медики назвали неожиданные причины развития рака.