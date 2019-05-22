Супруга вратаря "Порту" Икера Касильяса Сара Карбонеро сообщила, что у нее диагностировано онкологическое заболевание.

Об этом супруга легендарного голкипера написала на своей странице в Instagram.

"Не успели мы отойти от одного шока, как жизнь застала нас врасплох еще раз. На этот раз это коснулось меня. Некоторое время назад врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников. Я уже перенесла операцию, все прошло хорошо. К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии, но впереди у меня несколько месяцев борьбы, я буду продолжать лечиться. Я спокойна и уверена, что все пройдет хорошо. Понимаю, что путь будет тяжелым, но у него будет счастливый конец", - отметила Карбонеро.

Напомним, что голкипера "Порту" Икера Касиляса случился инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.