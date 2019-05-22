Украинское правописание: Кабмин принял решение о новой редакции (документ) [ Редактировать ]
Во вторник, 22 мая, на заседании Кабинета министров одобрили украинское правописание в новой редакции, разработанное "Украинской национальной комиссией по вопросам правописания". Текст нового правописания публикует "РБК-Украина".
На заседании Кабмина без обсуждения были приняты несколько проектов постановлений, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Решения приняты", - сказал он.
В постановлении отмечается, что решение принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.
Кроме того, правительство признало утратившим силу пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль. Также в штабе Зеленского рассказали о реформировании Конституции.
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