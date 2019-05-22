Реформирование Конституции не будет в повестке дня в первые годы правления новоизбранного президента Украины. Об этом заявил новый глава АП Андрей Богдан.



"...это решение - оно не актуально, у нас есть более насущные проблемы", - пояснил Богдан.

Глава АП подчеркнул, что нынешняя Конституция является далеко не идеальной, доказательством чего является факт Майдана и война на востоке страны. Но реформирование основного закона, по его словам, это точно не приоритет для новой власти в первые годы ее работы.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Также президент провел ряд кадровых назначений. В частности, Зеленский назначил нового главу АП и пятерых его заместителей.