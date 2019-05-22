Верховная Рада Украины нарушила договоренности, которые были достигнуты в ходе консультаций между президентом, руководством парламента и лидерами фракций и групп 21 мая, заявил советник президента Украины - представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Президент Владимир Зеленский четко заявил в своей программе, что он за открытые списки, за новый Избирательный кодекс. По результатам вчерашних договоренностей было предложено конструктивное решение - это снижение проходного барьера до 3%, а также исключения мажоритарной системы выборов", - сказал Руслан Стефанчук по итогам заседания Верховной Рады Украины.

"Рада не поддержала несмотря на то, что имела договоренности с президентом", - добавил Советник Главы государства.

При этом он отметил, что предложенный вариант не лучший, но принятие Избирательного кодекса пока нереально. "Закрытые списки - это не то, о чем мы мечтаем. Но это точно лучше, чем та система с "гречкосеями мажоритарщиками", что есть. Поэтому мы согласились на этот вариант. Но вы увидели, как выполняются договоренности", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Представитель президента также добавил, что в новой Верховной Раде будет ставиться вопрос о выборах по открытым спискам.

Отвечая на вопрос о том, могут ли внеочередные выборы в парламент состояться по старой системе, Руслан Стефанчук заметил, что это зависит не от Президента, а от Верховной Рады.

"Если Верховная Рада не изменит избирательное законодательство, у нас нет другого варианта, потому что Президент наделен только правом законодательной инициативы, а не принятия законов", - пояснил он.

Советник Президента Украины также подчеркнул, что политического кризиса в отношениях между Верховной Радой и Президентом нет, зато есть низкий уровень доверия к парламенту.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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