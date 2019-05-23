Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля опубликовали в "Правительственном курьере". С 23 мая он вступил в силу.

В указе Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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