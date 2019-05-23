Зеленский поздравил морскую пехоту с профессиональным праздником [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских морских пехотинцев с профессиональным праздником.
"Уважаемые морские пехотинцы!
Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины.
От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли.
Чтим всех павших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью.
Желаю всем вам новых профессиональных свершений, а вашим семьям - мира и благополучия.
Слава морской пехоте Украины!
Слава Украине", - говорится в поздравлении.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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