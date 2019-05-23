Новый президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских морских пехотинцев с профессиональным праздником.

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"Уважаемые морские пехотинцы!

Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины.

От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли.

Чтим всех павших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью.

Желаю всем вам новых профессиональных свершений, а вашим семьям - мира и благополучия.

Слава морской пехоте Украины!

Слава Украине", - говорится в поздравлении.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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