Новоназначенный начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак начинает заслушивать должностных лиц, после чего начнет принимать кадровые решения. Об этом он сказал в четверг журналистам, передает "Унн".

На вопрос журналиста о том, какое у него есть видение кадровых изменений, Хомчак ответил: "Я начинаю думать над этим вопросом".

"Вышел только, получил задачу и в срок министру доложу. Кадровые изменения однозначно будут. Они будут нацелены на лучшее", - сказал он.

На вопрос о том, будет ли полностью обновлен кадровый состав генштаба, начальник ответил, что еще не знает.

"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Единственное могу сказать, что ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально, никаких личных отношений - только оценка состояния дел", - отметил Хомчак.

Он добавил, что затягивания в принятии кадровых решений не будет.

Напомним, Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ. Им стал Руслан Хомчак.

А также изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

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