В Днепре нейрохирурги провели сложную операцию по извлечению пули из головы украинского военнослужащего, раненого в районе ООС, передает "Униан".

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"Вчера пуля Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга, остановилась у затылочной кости черепа. Голова вся в бинтах, только трубка аппарата ИВЛ показывает контуры человека. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все "за" и "против", пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс", - написал главный врач Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на странице в Facebook.

Сообщается, что уже сегодня раненый боец показал первые признаки положительной динамики и стал шевелить конечностями.

"Приехала к нему невеста Аня, она ждет ребенка. Говорит, со слезами на глазах, - я его буду любить любого, тяжелое ранение и потеря глаза не помеха для нашей совместной жизни, лишь бы выжил. Александру 24 года, солдат ВСУ, родом из Николаева", - рассказал Рыженко.

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