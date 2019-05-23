У США ухвалили резолюцію про Україну [ Редактировать ]
В американському Сенаті розглянули та рекомендували до ухвалення резолюцію, присвячену п'ятій річниці Революції Гідності - повідомляє Посольство України в США на своїй сторінці у "Фейсбуці".
У документі відзначили хоробрість та жертовність громадян під час подій на Майдані, а також поступ держави на шляху реформ та наближення до євроатлантичних норм і стандартів.
Водночас резолюція засуджує агресію Росії та наголошує на необхідності збереження антиросійських санкцій, поки не буде відновлено територіальну цілісність України.
Кремль закликають негайно звільнити моряків, захоплених під час атаки в Керченській протоці. Окремим пунктом згадали також газогін "Північний потік-2", як такий, що становить загрозу безпеці Європи та спрямований на підрив економічної стабільності України.
по теме
Украина получила контбатарейные радары (фото)
С 2014 года американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров
Санкции против России: Зеленский выступил с заявлением
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Администрации США и Конгресса
Росія ініціювала розгляд українського "мовного питання" в Радбезі ООН
Чого хоче Москва і чому Україна була проти скликання Радбезу?
США объявили состав делегации на инаугурацию Зеленского
Администрация президента США Дональда Трампа объявила состав официальной делегации
Инаугурация Зеленского: кто приедет на церемонию
В МИДе обнародовали обновленную информацию об иностранных гостях и делегациях, которые прибудут на инаугурацию Зеленского