У документі відзначили хоробрість та жертовність громадян під час подій на Майдані

В американському Сенаті розглянули та рекомендували до ухвалення резолюцію, присвячену п'ятій річниці Революції Гідності - повідомляє Посольство України в США на своїй сторінці у "Фейсбуці".

У документі відзначили хоробрість та жертовність громадян під час подій на Майдані, а також поступ держави на шляху реформ та наближення до євроатлантичних норм і стандартів.

Водночас резолюція засуджує агресію Росії та наголошує на необхідності збереження антиросійських санкцій, поки не буде відновлено територіальну цілісність України.

Кремль закликають негайно звільнити моряків, захоплених під час атаки в Керченській протоці. Окремим пунктом згадали також газогін "Північний потік-2", як такий, що становить загрозу безпеці Європи та спрямований на підрив економічної стабільності України.