Двухлетний ребенок упал с балкона шестого этажа на прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Предварительно, мальчик решил поиграться на балконе, пока его родители и шестилетний брат спали. Когда одна из игрушек перелетела через перила, малыш залез на подоконник, однако не удержался и рухнул вниз. К счастью, ребенка словил 50-летний прохожий и тем самым, смягчил падение.

В результате мальчика доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. По факту происшествия открыто Уголовное производство по статье "невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".

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