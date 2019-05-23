Уменьшенную в десятки раз копию популярного ресторана McDonald's можно увидеть в Швеции. Миниатюрные ульи, были разработаны дизайнером Никласом Нильсоном, передает hyser.com.ua.

Идея построения ресторана для пчел, заключается в том, чтобы акцентировать внимание на том, что пчелы скоро могут исчезнуть, что может повлечь за собою экологическое бедствие. Из-за глобального потепления и фермеров, которые используют пестициды.

Фото: hyser.com.ua

Ранее сообщалось, что супруги прожили с роем пчел в стене два года.