В Швеции построили ресторан для пчел [ Редактировать ]
Уменьшенную в десятки раз копию популярного ресторана McDonald's можно увидеть в Швеции. Миниатюрные ульи, были разработаны дизайнером Никласом Нильсоном, передает hyser.com.ua.
Идея построения ресторана для пчел, заключается в том, чтобы акцентировать внимание на том, что пчелы скоро могут исчезнуть, что может повлечь за собою экологическое бедствие. Из-за глобального потепления и фермеров, которые используют пестициды.
Фото: hyser.com.ua
Ранее сообщалось, что супруги прожили с роем пчел в стене два года.
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