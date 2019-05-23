Одна из самых известных украинских звездных пар Потап и Настя 23 мая официально объявили о своих отношениях. Алексей Потапенко и Каменских сыграли свадьбу в одном из ресторанов в пригороде Киева. Podrobnosti.ua решили рассказать об истории любви артистов.

Фото: пресс-служба ПТП

Настя и Потап впервые встретились 13 лет назад, когда рэпер решил создать дует вместе с голосистой красоткой Каменских. Первая же совместная песня принесла им популярность. Однако, как утверждают Потап и Каменских, первое время они не нравились друг другу и часто ссорились. Потап поначалу вообще отказался работать с неизвестной певицей, но позже передумал и создал дует.

Около шести лет назад слухи о романтических отношениях двух артистов стали говорить все чаще, а в последнее время коллеги по сцене и вовсе перестали скрывать свои чувства друг к другу. По словам Каменских, отношения с Потапом сразу не заладились, они все время ссорились и едва достигали компромиссов, но в такой атмосфере им удавалось создавать хиты, которые доносились почти их каждой форточки. Потап и Настя стали популярны не только в Украине, но и в России, и в других постсоветских странах.

Фото: пресс-служба ПТП

В 2013 году начали ходить слухи о романе между Потапенко и Каменских, а по украинскому телевидению показывали сюжет о совместном отдыхе коллег на Кубе. Артисты отрицали свои отношения, но Настя признала, что действительно отдыхала на "острове свободы", но в одиночестве. На то время рэпер состоял в браке с Ириной Горовой, которая стала его бизнес-партнером. Пара поженилась в 1999 году, а спустя десять лет у них родился сын Андрей. Супруги развелись в 2014 году и сохранили хорошие отношения.

Фото: пресс-служба ПТП

О личной жизни Насти Каменских ничего известно не было. С 2016 года она начала носить кольцо на безымянном пальце правой руки. Своего избранника певица тщательно скрывала от общественности, но мало кто сомневался, что это именно Потап. И вот, 23 мая Потап выпустил клип "Константа", в котором Настя в образе невесты стала главной героиней. В треке говорится, что он пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов.