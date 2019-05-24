24 мая: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
24 мая - 144 день григорианском календаре. До конца года остается 221 день.
24 мая - День славянской письменности и культуры. Праздник в честь святых Кирилла и Мефодия, Создателей письменности восточных славян.
В Европе в этот день празднуют День парков.
Именины 24 мая празднуют Александр, Константин, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав.
В народном календаре дата 24 мая - Кирилл и Мефодий, Мефодиев день, Мокий мокрый. По приметам, если 24 мая дождь, то все лето будет мокрое.
Более детально о приметах на 24 мая читайте по ссылке.
по теме
20 мая: какой сегодня праздник
20 мая - 140-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 225 дней
17 мая: какой сегодня праздник
17 мая -137-й день года (138-й в високосные годы) в григорианском календаре
8 мая: какой сегодня праздник
8 мая - 128-й день года (129-й в високосные годы) в григорианском календаре
13 мая: какой сегодня праздник
13 мая - 133-й день года (134-й в високосные годы) в григорианском календаре
5 мая: какой сегодня праздник
5 мая - 125-й день года (126-й в високосные годы) в григорианском календаре