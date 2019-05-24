24 мая - 144 день григорианском календаре. До конца года остается 221 день.

24 мая - День славянской письменности и культуры. Праздник в честь святых Кирилла и Мефодия, Создателей письменности восточных славян.

В Европе в этот день празднуют День парков.

Именины 24 мая празднуют Александр, Константин, Иосиф (Осип), Кирилл, Мефодий, Никодим, Ростислав.

В народном календаре дата 24 мая - Кирилл и Мефодий, Мефодиев день, Мокий мокрый. По приметам, если 24 мая дождь, то все лето будет мокрое.

Более детально о приметах на 24 мая читайте по ссылке.