В МИД Великобритании опровергли отставку Терезы Мэй [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о скорой отставке премьер-министра Терезы Мэй. Об этом в эфире Sky News сообщил глава ведомства Джереми Хант.
По его словам, Мэй останется на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США Дональда Трампа, намеченного на начало июня.
"Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно", - сказал Хант.
Ранее СМИ сообщали, что Мэй объявит о своей отставке 24 мая из-за непринятия правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из ЕС. А также Тереза Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторном референдуме относительно Brexit.
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