Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о скорой отставке премьер-министра Терезы Мэй. Об этом в эфире Sky News сообщил глава ведомства Джереми Хант.



По его словам, Мэй останется на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США Дональда Трампа, намеченного на начало июня.

"Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно", - сказал Хант.



Ранее СМИ сообщали, что Мэй объявит о своей отставке 24 мая из-за непринятия правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из ЕС. А также Тереза Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторном референдуме относительно Brexit.



