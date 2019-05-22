Красота природы: Закарпатские леса показали с высоты птичьего полета (фото, видео) [ Редактировать ]
В Закарпатской области густые леса занимают более 52,6% территории. Лесоводы ежегодно пытаются увеличивать эту цифру. Об этом пишет Uzhgorod.net.ua
С высоты птичьего полета, в полной мере можно увидеть как выросли деревья. Среди густых деревьев виднеется молодой лес.
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