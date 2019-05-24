"Паши в зале и не общайся с парнями на 10 лет старше": Седокова дала ценные советы подписчикам [ Редактировать ]
Известная певица Анна Седокова дала несколько ценных советов себе и своим поклонникам.
"Любимый длинный пост о советах, которые бы я дала себе малой, сохрани.
- Друзья - не все. Ты - все. Жестко, но правда.
- Строй себя. Вкладывай в свою голову любые знания и навыки, которые туда могут поместиться. Чем старше человек, тем сложнее все запомнить. Много левых шумов в голове и уже не до китайского языка.
- Не общайся с парнями на 10 лет старше. Это тебе сейчас кажется , что вы одинаковые и ты такая модная и крутая, но на самом деле, пропасть между 16 и 26 огромная. И если в 25 и 35 люди догоняют друг друга в развитии, то в 16,17 и даже в 18 это невозможно. Поверь, я вышла замуж в 21 за человека на десять лет меня старше, и, видишь, как все хорошо закончилось. Хотя, бывают, наверное и исключения, но не в 15)
- Паши в зале. Формируй свои мышцы и систему питания с самого начала . Потом будешь отдыхать всю жизнь.
- Слушай хорошую музыку, а не то, что тебе навязывают массы. Будь уникальной. Ищи редкие плейлисты в #applemusic, а не виси в топ чартс. Это Круто. Иди впереди, а не плетись сзади.
- Читай книги. Да, я зануда и что. Ну, как минимум, слушай их в наушниках по дороге. Книги имеют волшебное свойство , уносить тебя в другой мир . Переключать .Музыка же она украшает момент.
- Живи будущим. В этом возрасте это важно. Жить настоящим тебе нужно научится, когда будешь такой большой тетей, как я. С этим тогда сложности будут, а сейчас мечтай, планируй, визуализируй!
И помни, что ничто в этом мире не способно тебя остановить! Мир твой ! Просто действуй, малышка", - подписала видео Седокова.
Приветики! Видите, я и в детстве была кругленькой 😂 Фильтр из Snapchat, четвёртый или пятый, кажется. А сейчас будет ваш любимый длинный пост о советах, которые бы я дала себе малой, сохрани. 🔥 Друзья - не все ) Ты - все. Жестко, но правда. 🔥 Строй себя. Вкладывай в свою голову любые знания и навыки, которые туда могут поместиться. Чем старше человек , тем сложнее все запомнить. Много левых шумов в голове и уже не до китайского языка. 🔥 Не общайся с парнями на 10 лет старше. Это тебе сейчас кажется , что вы одинаковые и ты такая модная и крутая, но на самом деле, пропасть между 16 и 26 огромная. И если в 25 и 35 люди догоняют друг друга в развитии, то в 16,17 и даже в 18 это невозможно. Поверь , я вышла замуж в 21 за человека на десять лет меня старше , и, видишь, как все хорошо закончилось🤦🏽♀️ . Хотя, бывают, наверное и исключения, но не в 15) 🔥Паши в зале. Формируй свои мышцы и систему питания с самого начала . Потом будешь отдыхать всю жизнь. 🔥 Слушай хорошую музыку, а не то, что тебе навязывают массы. Будь уникальной. Ищи редкие плейлисты в #applemusic , а не виси в топ чартс. Это Круто. Иди впереди , а не плетись сзади. 🔥Читай книги. Да, я зануда и что. Ну, как минимум, слушай их в наушниках по дороге. Книги имеют волшебное свойство , уносить тебя в другой мир . Переключать .Музыка же она украшает момент. 🔥Живи будущим. В этом возрасте это важно. Жить настоящим тебе нужно научится, когда будешь такой большой тетей, как я. С этим тогда сложности будут, а сейчас мечтай , планируй , визуализируй! И помни, что ничто в этом мире не способно тебя остановить! Мир твой ! Просто действуй, малышка ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова в прозрачном наряде показала аппетитные формы. А также Седокова вернулась в Украину.
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