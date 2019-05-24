Известная певица Анна Седокова дала несколько ценных советов себе и своим поклонникам.

"Любимый длинный пост о советах, которые бы я дала себе малой, сохрани.

Друзья - не все. Ты - все. Жестко, но правда.

Строй себя. Вкладывай в свою голову любые знания и навыки, которые туда могут поместиться. Чем старше человек, тем сложнее все запомнить. Много левых шумов в голове и уже не до китайского языка.

Не общайся с парнями на 10 лет старше. Это тебе сейчас кажется , что вы одинаковые и ты такая модная и крутая, но на самом деле, пропасть между 16 и 26 огромная. И если в 25 и 35 люди догоняют друг друга в развитии, то в 16,17 и даже в 18 это невозможно. Поверь, я вышла замуж в 21 за человека на десять лет меня старше, и, видишь, как все хорошо закончилось. Хотя, бывают, наверное и исключения, но не в 15)

Паши в зале. Формируй свои мышцы и систему питания с самого начала . Потом будешь отдыхать всю жизнь.

Слушай хорошую музыку, а не то, что тебе навязывают массы. Будь уникальной. Ищи редкие плейлисты в #applemusic, а не виси в топ чартс. Это Круто. Иди впереди, а не плетись сзади.

Читай книги. Да, я зануда и что. Ну, как минимум, слушай их в наушниках по дороге. Книги имеют волшебное свойство , уносить тебя в другой мир . Переключать .Музыка же она украшает момент.

Живи будущим. В этом возрасте это важно. Жить настоящим тебе нужно научится, когда будешь такой большой тетей, как я. С этим тогда сложности будут, а сейчас мечтай, планируй, визуализируй!

И помни, что ничто в этом мире не способно тебя остановить! Мир твой ! Просто действуй, малышка", - подписала видео Седокова.

Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова в прозрачном наряде показала аппетитные формы. А также Седокова вернулась в Украину.