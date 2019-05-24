"Сладкая булочка": Лобода показала годовалую дочь [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Светлана Лобода трогательно поздравила свою младшую дочь с днем рождения.
"Нашей любви 1 год", - подписала снимок Лобода. Поклонники певицы стали активно поздравлять малышку с днем рождения: "Так быстро время прошло", "Сладость. Поздравляем вкусную девочку", "Пышечка", "Такая большая!", "Милота, две кошечки", - пишут в комментариях.
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее сообщалось, что бывшая жена Потапа пришла на свадьбу с новым возлюбленным.
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