В НАТО объявили о смене военной стратегии [ Редактировать ]
Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию, передает "Сегодня".
"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сказал Столтенберг в интервью одному из немецких еженедельников.
Генеральный секретарь НАТО объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую ядерную угрозу со стороны России. По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.
"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", - объяснил Йенс Столтенберг и отметил, что сила альянса заключается именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".
Ранее сообщалось, что в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.
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