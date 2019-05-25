Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию, передает "Сегодня".

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"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сказал Столтенберг в интервью одному из немецких еженедельников.

Генеральный секретарь НАТО объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую ядерную угрозу со стороны России. По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", - объяснил Йенс Столтенберг и отметил, что сила альянса заключается именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

Ранее сообщалось, что в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.