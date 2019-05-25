В Киеве женщина прыгнула в реку с моста [ Редактировать ]
Водолазы спасли женщину, которая прыгнула с киевского моста в реку Днепр, передает "УНН".
Сообщение о том, что с моста в реку Днепр упал человек, спасатели получили 25 мая в 4:08.
Прибыв к месту происшествия, водолазы установили, что на расстоянии 150 м от берега в воде находится женщина. Пострадавшей была оказана первая помощь. Причину и обстоятельства этого случая устанавливать правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что под Кривым Рогом школьник сорвался с обрыва и погиб.
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