Водолазы спасли женщину, которая прыгнула с киевского моста в реку Днепр, передает "УНН".

Сообщение о том, что с моста в реку Днепр упал человек, спасатели получили 25 мая в 4:08.

Прибыв к месту происшествия, водолазы установили, что на расстоянии 150 м от берега в воде находится женщина. Пострадавшей была оказана первая помощь. Причину и обстоятельства этого случая устанавливать правоохранительные органы.

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