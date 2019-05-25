Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации. Его устроили в пансионате "Подснежник" на Киевщине. Владимир Зеленский оказывает поддержку Ассоциации и ее подопечным уже несколько лет.

Президент Украины подчеркнул, что политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, помогающие зависимым людям вернуться к здоровой жизни.

Читайте также Владимир Зеленский: что нужно знать о новом президенте

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциаций, к этому вопросу в целом", - сказал глава государства.

Для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей, убежден Владимир Зеленский, государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинский от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.

В патриотической линейке по случаю открытия лагеря приняли участие представители Международной антинаркотической ассоциации, молодежь, оздоравливается, наркологи, представители медицинских учреждений, специалисты по профилактике зависимости и популяризации здорового образа жизни. Президент поблагодарил Ассоциации за работу.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам.