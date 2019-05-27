В понедельник, 27 мая, жители шести населенных пунктов Донецкой области остались без воды. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Вода Донбасса".

"27 мая в 11.15 в соответствии с требованиями ГПВД "Укринтерэнерго" оператором системы распределения АО ДТЭК ПЭС-Энергоуголь отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов:

Бахмут,

Соледар,

Парасковеевка,

Благодатное,

Бахмутское,

Покровское.

В компании не сообщают о причине отключения. Однако 23 мая, когда без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов Донецкой области, причиной отключения насосной станции Белокузьминовка и подстанции Клебан-Бык были названы долги КП "Вода Донбасса" за электроэнергию.

По состоянию на начало апреля долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО ДТЭК ПЭС-Энергоуголь - более 1 млрд грн.

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