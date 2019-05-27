Внешнеполитический советник президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл в Берлин. Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Символично, что свой первый зарубежный визит Заместитель Главы АПУ, внешнеполитический советник Президента Владимира Зеленского, посол Вадим Пристайко, осуществляет именно в Берлин! Ведь германо-украинские отношения имеют характер настоящего стратегического партнерства", - написал Мельник.

Herzlich willkommen in Deutschland! Символічно, що свій перший зарубіжний візит Заступник Глави АПУ, зовнішньополітичний радник Президента @VZelenskyy - Посол Вадим Пристайко - здійснює саме до Берліна! Адже 🇺🇦🇩🇪відносини мають характер справжнього стратегічного партнерства! pic.twitter.com/AKXgufIHoI — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 27 мая 2019 г.

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