Советник Зеленского прибыл в Берлин [ Редактировать ]
Внешнеполитический советник президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл в Берлин. Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Символично, что свой первый зарубежный визит Заместитель Главы АПУ, внешнеполитический советник Президента Владимира Зеленского, посол Вадим Пристайко, осуществляет именно в Берлин! Ведь германо-украинские отношения имеют характер настоящего стратегического партнерства", - написал Мельник.
Herzlich willkommen in Deutschland! Символічно, що свій перший зарубіжний візит Заступник Глави АПУ, зовнішньополітичний радник Президента @VZelenskyy - Посол Вадим Пристайко - здійснює саме до Берліна! Адже 🇺🇦🇩🇪відносини мають характер справжнього стратегічного партнерства! pic.twitter.com/AKXgufIHoI— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 27 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что назначение Богдана обжаловали в Верховном суде, а также что известный актер будет баллотироваться в Раду.
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