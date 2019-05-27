В Черниговской области мужчина с ножом и битой вымогал деньги у несовершеннолетних, сообщает "УНН".

Как отмечается, в феврале 2019 года, местный житель, угрожая проколоть ладонь руки металлическим предметом, похожим на нож, потребовал у несовершеннолетнего 200 гривен.

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Также, угрожая причинением телесных повреждений с использованием бейсбольной биты, требовал у двух других несовершеннолетних денежные средства в сумме 200 грн. Ученики лицея передавали ему указанные суммы денег.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение направлено в суд.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 187, частью 2 статьи 187 УК Украины, как нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с угрозой применения насилия, опасного для здоровья лица, подвергшегося нападению, и нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с угрозой применения насилия, опасного для здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенным лицом, ранее совершившим разбой.

В случае признания его виновным, мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье в реке под мостом нашли тело ребенка, а также что в метро Харькова нашли труп женщины.