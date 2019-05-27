Впервые в истории из Европы в Японию поедет поезд [ Редактировать ]
Новый сервис по Транссибирской железнодорожной магистрали под названием Trans-Siberian Landbridge, который соединит Йокогаму в Японии с Вроцлавом в Польше, запустили 23 мая. Об этом сообщает railfreight.
Сообщается, что этот железнодорожный маршрут впервые используется для связи Японии и Европы. Сервис организован ОАО "РЖД Логистика" и транспортной группой FESCO.
Интермодальная цепочка организована по маршруту Порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - Пункт назначения в Европе. Общее время доставки составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - 45 дней.
FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка. "РЖД Логистика", в свою очередь, отвечает за организацию железнодорожной перевозки.
На основе тестовой отправки стороны отработают технологию перевозки с тем, чтобы сделать услугу доступной для клиентов в июне 2019 года, а впоследствии - организовать обратную перевозку из Европы в Японию.
Ранее мы писали о том, что в поезде на пути из Киева оторвалась верхняя полка.
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