Трамп с рабочим визитом посетит Японию [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп отправился в Японию с четырехдневным рабочим визитом. Об этом сообщает Голос Америки.
В программе визита главы Белого дома запланированы в основном встречи церемониального и развлекательного характера. Однако представитель Трампа пообещал, что президент «объявит о некоторых существенных новостях» во время пребывания в стране.
Во время пресс-конференции Трампа и премьер-министра Синдзо Абэ Японии, которая запланирована на понедельник, 27 мая, будут оглашены «несколько очень интересных заявлений, касающихся всего спектра отношений» между США и Японией.
В этот же день Трамп посетит государственный банкет, устроенный в его честь новым императором Нарухито, сыграет в гольф с премьер-министром Абэ и посетит чемпионат по сумо.
Ранее мы писали о том, что в команде Трампа рассорилось ближайшее окружение.
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