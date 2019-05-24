Президент США Дональд Трамп отправился в Японию с четырехдневным рабочим визитом. Об этом сообщает Голос Америки.

В программе визита главы Белого дома запланированы в основном встречи церемониального и развлекательного характера. Однако представитель Трампа пообещал, что президент «объявит о некоторых существенных новостях» во время пребывания в стране.

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Во время пресс-конференции Трампа и премьер-министра Синдзо Абэ Японии, которая запланирована на понедельник, 27 мая, будут оглашены «несколько очень интересных заявлений, касающихся всего спектра отношений» между США и Японией.

В этот же день Трамп посетит государственный банкет, устроенный в его честь новым императором Нарухито, сыграет в гольф с премьер-министром Абэ и посетит чемпионат по сумо.

Ранее мы писали о том, что в команде Трампа рассорилось ближайшее окружение.