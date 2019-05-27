81-летнюю Аду Роговцеву экстреннно госпитализировли [ Редактировать ]
В понедельник, 27 мая, легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу. Сейчас причина госпитализации неизвестна.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила заслуженный врач Украины Ольга Голубовская: "Наша дорогая и легендарная Ада Николаевна... Здорова и невредима, не волнуйтесь ...".
Ранее сообщалось, что Дзидзьо шокировал рассказом о совершенном "убийстве".
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