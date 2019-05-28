В понедельник, 27 мая, двое людей погибли в результате крушения небольшого самолета в Уайтхорсе, столице территории Юкон на северо-западе Канады. Об этом сообщили в национальном управлении по безопасности на транспорте, сообщает "УНН".

Разбился частный самолет Cessna 170, который совершал перелет из Уайтхорса в Анкоридж на Аляске. Он упал в 600 метрах от взлетно-посадочной полосы и загорелся.

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"Оба пассажира в четырехместном самолете погибли в результате крушения", - сообщили в управлении.

Инцидент будут расследовать.

Ранее сообщалось, что в Перу разбился военный вертолет, а также возле аэропорта Дубая разбился самолет.