В Канаде разбился самолет, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 27 мая, двое людей погибли в результате крушения небольшого самолета в Уайтхорсе, столице территории Юкон на северо-западе Канады. Об этом сообщили в национальном управлении по безопасности на транспорте, сообщает "УНН".
Разбился частный самолет Cessna 170, который совершал перелет из Уайтхорса в Анкоридж на Аляске. Он упал в 600 метрах от взлетно-посадочной полосы и загорелся.
"Оба пассажира в четырехместном самолете погибли в результате крушения", - сообщили в управлении.
Инцидент будут расследовать.
Ранее сообщалось, что в Перу разбился военный вертолет, а также возле аэропорта Дубая разбился самолет.
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