Тополиный пух несет несколько опасностей для организма человека. Он является внешним раздражителем и в первую очередь создает проблемы аллергикам, сообщает 24tv.ua.

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Плохо влияет тополиный пух на состояние людей с полипами в носу. Он не только раздражает слизистую, но и становится причиной роста полипозной ткани. В дальнейшем полипы могут серьезно увеличиться в размерах и привести к проблемам с дыханием.

Также пух тяжело переносят люди с хронической заложенностью носа. У них постоянный очаг воспаления и отека слизистой в носовых ходах. А пух дополнительно вызывает раздражение, прилив кровотока в ткани и ухудшение ситуации.

Симптомы аллергии:

Насморк;

Зуд глаз и носа;

Слезотечение;

Чихание;

Першение в горле.

Как уменьшить влияние раздражителя

Аллергия чаще всего возникает в ветреную и жаркую погоду. Поэтому медики советуют людям с аллергией на пух, уменьшить количество прогулок, одевать на улице солнцезащитные очки, иметь под рукой влажные салфетки, чтобы протирать лицо. Также стоит носить назальный спрей с раствором морской соли.

Во время цветения тополя эксперты советуют дважды в неделю делать влажную уборку без использования пылесоса. На окнах нужно установить специальный воздухозаборник с антиаллергенным фильтром, а в машине включать кондиционер.

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