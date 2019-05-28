Аллергия на тополиный пух: симптомы и методы "спасения" [ Редактировать ]
Тополиный пух несет несколько опасностей для организма человека. Он является внешним раздражителем и в первую очередь создает проблемы аллергикам, сообщает 24tv.ua.
Плохо влияет тополиный пух на состояние людей с полипами в носу. Он не только раздражает слизистую, но и становится причиной роста полипозной ткани. В дальнейшем полипы могут серьезно увеличиться в размерах и привести к проблемам с дыханием.
Также пух тяжело переносят люди с хронической заложенностью носа. У них постоянный очаг воспаления и отека слизистой в носовых ходах. А пух дополнительно вызывает раздражение, прилив кровотока в ткани и ухудшение ситуации.
Симптомы аллергии:
- Насморк;
- Зуд глаз и носа;
- Слезотечение;
- Чихание;
- Першение в горле.
Как уменьшить влияние раздражителя
Аллергия чаще всего возникает в ветреную и жаркую погоду. Поэтому медики советуют людям с аллергией на пух, уменьшить количество прогулок, одевать на улице солнцезащитные очки, иметь под рукой влажные салфетки, чтобы протирать лицо. Также стоит носить назальный спрей с раствором морской соли.
Во время цветения тополя эксперты советуют дважды в неделю делать влажную уборку без использования пылесоса. На окнах нужно установить специальный воздухозаборник с антиаллергенным фильтром, а в машине включать кондиционер.
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