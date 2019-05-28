В Киеве 11-классник сорвался с крыши и умер [ Редактировать ]
Во вторник, 28 мая, в Киеве, на бульваре Перова, 19-летний парень упал с крыши 9-этажного жилого дома. От полученных травм подросток скончался на месте. Об этом Информатор узнал побывав, на месте происшествия.
По словам очевидцев, 11-классник забрался на крышу жилого дома. Там подросток распивал спиртные напитки. Свидетельница видела, как он стоял на краю крыши после чего упал, зацепился рукой за карниз и какое-то время так провисел. После чего подросток сорвался и упал на бетонное основание дома. Местные жители сообщили, что парень скорее-всего не проживает в этом доме, поскольку никто из жильцов его не знает.
От полученных травм парень 2000 года рождения умер мгновенно. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.
Раньше сообщалось о том, что на Закарпатье мужчина поджег себя на свадьбе у дочери. А под Николаевом на ходу вспыхнул автомобиль.
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