Євросоюз ввів у обіг нові євро [ Редактировать ]
Євросоюз вводить в обіг нові банкноти - номіналом 100 та 200 євро. Кольорову гаму попередніх збережено, однак оновлені купюри трохи вужчі - завдяки цьому, упевнені розробники, краще поміщатимуться в гаманцях, а банкомати їх швидше опрацьовуватимуть.
Крім того, ці сотки та двохсотки мають додаткові елементи захисту, як от невидимі знаки, які зможе зчитати лише спецмашина. Також додано новий елемент - голограму, яка змінює зображення, коли купюри перевертають.
Євро є спільною валютою для більш ніж 340 мільйонів європейців, які мешкають у 19 країнах Євросоюзу.
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Євросоюз вводить в обіг нові банкноти
Кольорову гаму попередніх збережено, однак оновлені купюри трохи вужчі завдяки цьому, упевнені розробники, вони краще поміщатимуться в гаманцях, а банкомати їх швидше опрацьовуватимуть
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