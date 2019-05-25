Известная украинская комедийная актриса Елена Кравец часто радует поклонников новыми фото. В прошлый раз знаменитость показала фото своих младших детей и рассказала, как проводит с ними время. А сейчас похвасталась достижениями старшей дочери Маши Кравец.

Елена опубликовала фото ребенка, на котором Маша позирует в наряде украинского бренда.

"Моя любовь", - написала знаменитость.

Напомним, фото двойняшек Елены Кравец вызвали восторг подписчиков звезды. А также рассказала о своих тайных желаниях.