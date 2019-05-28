Тина Кароль взбудоражила сеть пикантным образом [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками в своем Instagram соблазнительным снимком. На фото она позирует в красном платье и, как отметили подписчики звезды, без белья.
#tinakarol #тинакароль @louisvuitton
Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)
Поклонники артистки не смогли пройти мимо яркой фотографии, и тут же засыпали Тину комплиментами.
"Вы невероятная!", "Ну и огонь!", "Какая женщина!", "Самая жаркая девушка этого лета", "Просто королева", "Тигрица!", "Очень красивая женщина".
Ранее сообщалось, что Оля Полякова ошарашила новым фото, а также Алла Пугачева показала милое видео с дочерью.
по теме
Выборы в Раду: Виктор Павлик идет в депутаты?
Певец Виктор Павлик ведёт переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым
Влад Яма трогательно признался в любви жене (фото)
Известный украинский хореограф, танцор Влад Яма умилил поклонников чувственным высказыванием
"Горяча и бешена": Лобода в бикини взбудоражила фанатов
Известная украинская певица Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников провокационными фото
Анна Седокова в прозрачном наряде показала аппетитные формы (видео)
Известная певица Анна Седокова не перестает удивлять публику своими эпатажными поступками
Наталья Могилевская похвасталась фигурой в бикини
Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в своем Instagram пикантное фото