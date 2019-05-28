Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками в своем Instagram соблазнительным снимком. На фото она позирует в красном платье и, как отметили подписчики звезды, без белья.

Поклонники артистки не смогли пройти мимо яркой фотографии, и тут же засыпали Тину комплиментами.

"Вы невероятная!", "Ну и огонь!", "Какая женщина!", "Самая жаркая девушка этого лета", "Просто королева", "Тигрица!", "Очень красивая женщина".

Ранее сообщалось, что Оля Полякова ошарашила новым фото, а также Алла Пугачева показала милое видео с дочерью.