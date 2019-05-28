У Зеленского отчитались о первых результатах работы "Социального лифта" [ Редактировать ]
"Команда Зеленского" в Telegram поделилась первыми результатами нового проекта "Lift".
"Lift открыл свои двери 10 часов назад, а его уже посетило более 100 000 человек. Спасибо за бешеное количество отзывов, обратная связь и тестирование beta-версии проекту. За это время мы получили 510 идей. Многие из них направлены на развитие сферы цифровой государства, возобновляемых источников энергии и социальных сетей.
Также за это время отправлено 324 резюме. Большинство из них нацелены на сферы IT, юриспруденцию, образование и руководство высшего звена. Также предложено 201 проект. Они направлены на диджитализацию страны и реализацию "государства в смартфоне. Это невероятные результаты, вы очень крутые", - написали в Telegram-канале президента.
Напомним, Зеленский запустил программу "Социальный лифт". А также намерен внести в парламент законопроект о референдуме.
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