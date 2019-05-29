На аукціоні Christie's продали унікальний перстень [ Редактировать ]
Перстень із діамантом неймовірно насиченого рожевого відтінку та бездоганної чистоти, - продали на торгах Christie's у Гонконзі.
Таємний покупець заплатив за коштовність 7,5 мільйонів доларів. Голова аукціонного будинку Франсуа Кюріель переконаний: така ціна цілком виправдана. Каже - камінь унікальний та абсолютно бездоганний.
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