Перстень із діамантом неймовірно насиченого рожевого відтінку та бездоганної чистоти, - продали на торгах Christie's у Гонконзі.

Таємний покупець заплатив за коштовність 7,5 мільйонів доларів. Голова аукціонного будинку Франсуа Кюріель переконаний: така ціна цілком виправдана. Каже - камінь унікальний та абсолютно бездоганний.