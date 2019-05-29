У Луцьку активісти креативно борються з ямами на автошляхах. На місці вибоїн облаштували клумби. Квітковими композиціями "залатали" дороги із найбільш інтенсивним рухом у місті. У такий спосіб, кажуть, хочуть привернути увагу влади до жахливого стану шляхів в обласному центрі.

Фіалки, маргаритки і незабудки виросли... у дорожніх вибоїнах в Луцьку.

"Це є наші домашні квіти. Біля огорода, біля нашого будинку - ми всі садимо красу для того, щоб прикрасити своє подвір'я. Ми висадили квіти не в землю, а самим відсівом, щебенем для того, щоб трохи зменшити цю яму", - зазначив Володимир Бут-Гусаїм, громадський активіст.

Понад 50 композицій із живих квітів та декоративних матеріалів облаштували активісти на місці глибоких вирв - посеред вулиць Набережна та Заньковецької. Люди кажуть - на цьому шляху живого місця уже не лишилося. Тож вирішили оригінально "залатати" ями.

"Вже в нас на носі літо, а після зими ви бачите, які ями лишилися на такій центральній одній з магістралей, де об'їжджають центр - це Набережна вулиця", - наголосив Дмитро Климук, співорганізатор акції.

Яма на ямі тут уже кілька років. На вщент розбитій дорозі ледве розминаються автомобілі. Рух Набережною насичений - курсують автобуси, вантажівки та легковики.

"Любий водій, який не їде, - як він не може не порушити тут правила? Кожен водій їде через дві суцільні. Це просто стид і позор Волині", - обурений Володимир Ткаченко, водій.

"Ми вже неодноразово зверталися в міську раду. Може якимось такими вчинками і діями, ми якось зворушимо міську владу", - наголосила Інна, учасниця акції.

Міські чиновники запевняють: тендер щойно відбувся і вже беруться латати горезвісний шлях. На ці роботи потрібно майже 2 мільйони гривень. А на капітальний ремонт грошей немає.

"Я думаю десь з середи розпочнуться роботи по її ремонту. Будуть вирізати карти, буде вирізатися зливова каналізація в місцях, де вода руйнує покриття, плюс на ділянці буде влаштовуватися "тонкошар", - запевнив Юрій Крась, керівник департаменту ЖКГ Луцької міської ради.

Активісти з нетерпінням чекають на ремонт. Запевняють: халтурити не дадуть.

"Ми будемо самі контролювати - чи дійсно знімаються всі шари, чи дійсно все це робиться, як має бути насправді. А не так, що 20 чи 30 мільйонів виділили, а насправді - вклали в землю тільки 10-15 мільйонів", - наголосив Володимир Бут-Гусаїм, громадський активіст.

Краса у ямах протрималася недовго. Одні квіти зів'яли, інші - знищили неуважні водії. Та якщо ремонту не буде, активісти обіцяють засадити квітами усі проблемні ділянки.