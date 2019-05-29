ДТП зі школярами: поранених дітей доправили до лікарні [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині автобус зі школярами потрапив в аварію. Трьох із 16 дітей з переломами доправили до обласної дитячої лікарні.
ДТП сталася напередодні ввечері на трасі "Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя". Школярі з Полтави поверталися додому після екскурсії Запоріжжям. Попередньо, за даними поліції, водій не впорався з кермуванням і в'їхав у вантажівку. Від зіткнення у мікроавтобуса розтрощило передню частину кузова.
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