Курт Волкер озвучив позицію Вашингтона щодо України. Напередодні спецпредставник Держдепу США дав брифінг за допомогою телемосту. То що заважає врегулюванню ситуації на Донбасі? І на чиєму боці США у конфлікті Києва і Будапешта? - Відповіді знає Дмитро Анопченко.

Телеміст спецпредставника Держдепу США з питань України напередодні ввечері дав можливість чітко зрозуміти позицію Вашингтона. Отже, які проблеми і досі існують для врегулювання на Сході? І на чиєму боці штати у конфлікті Києва і Будапешта?

Досить сучасно із прямою трансляцією, через телеміст Курт Волкер проводить з Брюселя свій перший після "київського візиту" брифінг. І в тому, що він озвучує не тільки його власна позиція. Волкер відверто каже – "має однакові погляди із Держекретарем Помпео на стратегію США щодо України". Тобто, це позиція США. В чому вона полягає?

Щодо врегулювання на Донбасі Курт Волкер дає зрозуміти - не бачить альтернативи виконанню Мінських домовленостей. На запитання: "що для їх виконання має зробити Україна"? - згадує "особливий статус Донбасу" та "амністію". Утім, каже, Україна поки не може рухатися далі у мінському процесі, адже Росія не дотримується своєї частини домовленостей. Тобто сперш потрібні чіткі кроки Москви.

"На жаль, проблема із виконанням мінських домовленостей полягає в тому, що Росія продовжує окупацію Сходу України. А також у невпинних бойових діях. Тому Україна поки що не може рухатися далі у справі виконання домовленостей, аніж вона вже пройшла. І Росії треба багато зробити для припинення війни в Україні, щоб ми могли, у повній мірі, зосередитися на інших аспектах реалізації мінських угод".

Позицію офіційного Будапешта, який блокує зближення України і НАТО через "закон про освіту", Волкер називає "помилковою". І каже - сподівається, що обрання Зеленського відкриє можливість для певних мовних компромісів. Оскільки, - як сказав дипломат, - "для нового президента рідною мовою є все таки російська, хоча він говорить і українською".

"Я думаю, Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як засіб для тиску в цих питаннях. Адже Україна переживає серйозні зовнішні виклики, такі як атаки, вторгнення, окупація частини своєї території Росією. І це має турбувати кожного члена Альянсу, разом із Угорщиною. І блокувати зустрічі високого рівня між Україною і НАТО - помилка. У будь-якому разі ми підтримуємо діалог та вирішення питання щодо проблем угорської меншості в Україні".

А щодо Росії, то Волкер чітко наголосив, що "Сполучені Штати розглядають питання про ситуацію в Україні, як один з пріоритетів у своїх стосунках із Москвою". Іншими словами - відносини із Кремлем і надалі залежатимуть у першу чергу від дій Росії щодо України.