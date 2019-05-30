У Будапешті затонув прогулянковий катер [ Редактировать ]
У Будапешті затонув прогулянковий катер. Щонайменше семеро людей загинули. Іще 16 шукають. За попередніми даними, у човен, коли він стояв на якорі напроти будівлі будапештського парламенту, врізалося інше судно.
Після зіткнення катер перекинувся. Серед постраждалих здебільшого туристи з Південної Кореї.
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