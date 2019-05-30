У Будапешті затонув прогулянковий катер. Щонайменше семеро людей загинули. Іще 16 шукають. За попередніми даними, у човен, коли він стояв на якорі напроти будівлі будапештського парламенту, врізалося інше судно.

Після зіткнення катер перекинувся. Серед постраждалих здебільшого туристи з Південної Кореї.