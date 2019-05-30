Не вдалося домовитися. Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск. Беньямін Нетаньягу, який уп'яте став прем'єром-міністром, не зміг сформувати урядову коаліцію вперше в історії країни.

Каменем спотикання став Авігдор Ліберман, уродженець Молдови та лідер партії "Наш дім Ізраїль", за яку здебільшого голосують вихідці з країн колишнього СРСР.

Нетаньягу звинуватив Лібермана в тому, що він навмисно не схотів утворювати з ним коаліцію, щоб отримати більше крісел на майбутніх позачергових виборах. Голосування призначене на 17 вересня.