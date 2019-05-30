У Херсоні собака допомагає дітям навчатися читати [ Редактировать ]
Він не має учених ступенів, не закінчував профільних вишів і навіть не розмовляє, але вже майже півроку працює з дітьми. На заняття з ним поспішають і не бояться незадовільних оцінок. Усе це про чотирилапого педагога з Херсона. З незвичним учителем познайомилися наші кореспонденти.
Зранку обов'язкова прогулянка, потім заняття з тренером, а пообіді уроки в бібліотеці. Кіміко Такара поспішає до тих, хто на неї чекає та потребує допомоги.
Кілька разів на місяць до Херсонської наукової бібліотеки приходять найменші відвідувачі, аби лише посидіти за книжкою разом - з улюбленим собакою. Тут опановують не лише навички читання, а передусім спілкування. Читають і для дітей з особливими потребами.
"Це зустрічі, які відбуваються 5-15 хвилин, під час яких діти можуть почитати з Кіміко, поспілкуватися, контактувати. Це релакс-зона, де є м'який килим, діти можуть сидіти на диванчику або лягати з собакою", - говорить Оксана Шестакова, співробітник Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки.
У Маші затримка в розвитку. Її мати розповідає - за кілька місяців участі в проекті "Кіміко Такара: читаємо разом" дівчинка стала спокійнішою, почала виявляти цікавість до своєї пухнастої наставниці та залюбки йде на контакт.
"У нее поражение мозга в определенной зоне, которая отвечает за понимание речи. Я думаю, что через чтение мы сможем разрыв в понимании речи достигнуть", - говорить Наталія Гайдай, мати дитини з особливими потребами.
А Азамат завдяки проекту перестав боятися тварин. А ще взявся писати вірші.
Таких підопічних у Кіміко десятки. Її господарка Марина розповідає - кілька років тому жінка купила собі домашнього улюбленця. І зрозуміла - тварина здатна на більше, ніж просто тішити господарів та отримувати нагороди на виставках. Спершу Марина сама вивчала спеціалізовану літературу, далі знайшла однодумців. Кіміко пройшла спеціальне навчання. І тепер вони незмінні учасники наукових конференцій з каністерапії та інклюзії в Україні та за кордоном.
"Специалисты, которые принимали экзамены, они были из Литвы. Они рекомендовали нам заняться именно чтением. Кимико - высокоинтелектуальная собака, она обладает терпением, спокойствием", - говорить Марина Рудакова, керівник проекту "кіміко Такара: читаємо разом".
Майданчиком для унікального досвіду стала одна з бібліотек у Херсоні. Втім Марина Рудакова готова до співпраці і зі школами. Організатор проекту мріє знайти ентузіастів, які б допомогли науково підтвердити ефективність такого читання з собакою. І тоді запровадити такі зустрічі по всій країні. Щоб кожен, хто потребує допомоги, зміг її отримати.
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