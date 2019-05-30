Плюс два. Єврокомісія радить почати переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу. На думку цієї інституції, обидві країни хоч і на різному рівні, але достатньо просунулись у здійсненні необхідних реформ.

Нагадаю, заради європерспективи у Скоп'є погодилися перейменувати республіку на Північну Македонію. Найпевніше, пропозицію Єврокомісії лідери ЄС розглянуть на саміті в червні.