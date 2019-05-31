В США показали первое летающее такси (видео) [ Редактировать ]
Американская компания Alaka’i Technologies представила первое в мире летающее такси Skai. Отмечается, что подниматься в воздух такси будет с помощью водорода, передает golos.ua.
По расчетам разработчиков, Skai сможет находиться в воздухе до четырех часов и преодолевать на одном баке водорода до 650 км. Заправка будет занимать не более десяти минут. Летающее такси сможет перевозить до пяти пассажиров или грузы массой до 450 кг.
Дизайн проекта оформляли специалисты BMW Designworks.
Для повышения безопасности, инженеры продублировали несколько ключевых систем, включая модуль с водородными топливными элементами и оснастили аппарат системой парашютов.
Первые версии Skai будут пилотируемыми, будущие версии воздушного судна будут работать на автопилоте.
Ранее сообщалось, что в Израиле разработали роботов для мытья окон на небоскребах.
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